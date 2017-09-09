محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الدكتور لبوزة يعزي في وفاة المناضل علي امهيثمي عبدالله ميسري صنعاء - سبأ :

بعث نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة ، برقية عزاء ومواساة، في وفاة الشخصية الوطنية علي امهيثمي عبدالله ميسري الأمين العام السابق للاتحاد التعاوني الزراعي عن عمر ناهز الـ 67عاما قضاه في خدمة الوطن .



وأشاد الدكتور لبوزة، بتضحيات الفقيد وإسهاماته الوطنية في سبيل الثورة والجمهورية والوحدة حيث كان من المناضلين الأحرار ممن كانت لهم بصمات في مسير ة النضال من أجل تحقيق الوحدة المباركة في 1990م إلى جانب كوكبة من رفاقه من مناضلي الثورة اليمنية .



ولفت نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى سجل الفقيد المهني وحسن أدائه خلال عمله في الاتحاد التعاوني الزراعي.



وعبر الدكتور لبوزة في البرقية التي بعثها إلى عبدالله وأمين علي ميسري وجميع أسرة آل ميسري عن أحر التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب.. مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".

سبـأ [09/سبتمبر/2017]سبـأ