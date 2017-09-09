محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في عمليات متفرقة بتعز تعز - سبأ :

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي اليوم مصرعهم وإصابة آخرين في عمليات متفرقة للجيش واللجان الشعبية بمحافظة تعز.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم تدمير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة في منطقة المعقر بمديرية ذوباب.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعات لمرتزقة العدوان في منطقة حمير .



وذكر المصدر أنه تم قنص ثلاثة من مرتزقة العدوان في الهاملي بمديرية موزع ومصرع اثنين في كلابة وثالث في وادي صالة بنيران الجيش واللجان الشعبية.

سبـأ [09/سبتمبر/2017]سبـأ