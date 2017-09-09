فعالية إحتفائية بذمار بمناسبة يوم الغدير [09/سبتمبر/2017] ذمار - سبأ:

نظمت بمحافظة ذمار اليوم فعالية بمناسبة يوم الغدير.



حيث نظم بمديرية المنار مهرجان خطابي بحضور محافظ ذمار حمود محمد عباد وعدد من قيادات السلطة المحلية ومشائخ ووجهاء وجمع من المواطنين.



وألقيت في الفعالية كلمات أشارت إلى أهمية الإحتفال بهذه المناسبة التي تأتي والوطن يواجه عدوان ظالم وحصار جائر .. مؤكدة أهمية توحيد الصف لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي والتصدي لمخططاته.



فيما أكد المشاركون في الفعاليات إستمرار الصمود في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالمال والرجال دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.



تخلل المهرجان عرض رمزي وفقرات خطابية وإنشادية وقصائد عبرت عن أهمية المناسبة.

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