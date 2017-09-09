الريال يتعادل مع ليفانتي في الدوري الاسباني لكرة القدم [09/سبتمبر/2017] مدريد - سبأ :

واصل فريق ريال مدريد مسلسل نزيف النقاط، على أرضه وبين جمهوره، بتعادله أمام ضيفه المتواضع ليفانتي (1-1)، اليوم، وذلك، ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ورفع الريال رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط أمام ليفانتي انتظارا لباقي مباريات المرحلة.



وكان ليفانتي البادئ بالتسجيل عن طريق إيفان لوبيز ألفاريز في الدقيقة 12 وتعادل لوكاس فاسكيز للريال في الدقيقة 36.



وشهدت الدقيقة 89 طرد البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد للاعتداء على جيفرسون ليرما.

