ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 09 - سبتمبر - 2017 الساعة 08:29:41م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر عدد من القرارات
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (81) لسنة 2017م بتعيين القاضي أحمد يحيى محمد المتوكل رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.
وزارة الدفاع الروسية: مقتل 40 مسلحاً من (داعش) في غارة جوية بدير الزور بسورية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة عن مقتل 40 مسلحاً من مسلحي تنظيم (داعش) في غارة جوية شنتها طائرات مقاتلة روسية في محيط مدينة دير الزور السورية.
الذهب يسجل أعلى مستوى في عام مع انخفاض الدولار
سجل سعر الذهب أعلى مستوياته في أكثر من عام اليوم الجمعة مع انخفاض الدولار وتصاعد التوتر بشأن كوريا الشمالية الذي عزز الطلب على الأصول الآمنة.
المنتخب الأول يبدأ معسكراً في القاهرة استعداداً لإياب تصفيات كأس آسيا
يبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً السبت معسكراً خارجياً في العاصمة المصرية القاهرة إستعداداً لمباراة الإياب أمام منتخب الفلبين في 10 أكتوبر القادم ضمن الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كاس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
مهرجان خطابي بإب بمناسبة يوم الغدير
إستهداف تجمعات لمرتزقة العدوان شرق كهبوب
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في عمليات متفرقة بتعز
فعالية إحتفائية بذمار بمناسبة يوم الغدير
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
الريال يتعادل مع ليفانتي في الدوري الاسباني لكرة القدم
[09/سبتمبر/2017] مدريد - سبأ :
واصل فريق ريال مدريد مسلسل نزيف النقاط، على أرضه وبين جمهوره، بتعادله أمام ضيفه المتواضع ليفانتي (1-1)، اليوم، وذلك، ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع الريال رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط أمام ليفانتي انتظارا لباقي مباريات المرحلة.

وكان ليفانتي البادئ بالتسجيل عن طريق إيفان لوبيز ألفاريز في الدقيقة 12 وتعادل لوكاس فاسكيز للريال في الدقيقة 36.

وشهدت الدقيقة 89 طرد البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد للاعتداء على جيفرسون ليرما.
  المزيد من (رياضة)
مانشستر سيتي يفوز على ليفربول 5-صفر
نادال المرعب يسحق ديل بوترو ويواجه اندرسون في نهائي امريكا للتنس
إنتخاب البرازيلي اندرو بارسونز رئيساً للجنة البارالمبية الدولية
المنتخب الأول يبدأ معسكراً في القاهرة استعداداً لإياب تصفيات كأس آسيا
الإتحاد الآسيوي لكرة القدم يبدأ تحقيقاً بشأن مخالفات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018م
تقدم 41 مدينة من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بطلبات لاستضافة مونديال 2026م
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يعاقب الحارس السابق لنادي سوتون يونايتد بالايقاف
إستقالة مدرب منتخب السنغال الفرنسي ألان جيريس
نادال يتأهل إلى قبل نهائي بطولة امريكا المفتوحة للتنس
إعادة مباراة السنغال وجنوب إفريقيا في تصفيات المونديال
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان السعودي الأمريكي يدمر شبكة اتصالات بمديرية رزاح بصعدة
[09/سبتمبر/2017]
طيران العدوان والمرتزقة يواصلون استهداف الأحياء السكنية
[09/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 14 غارة على حجة
[08/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارة على مديرية بني مطر
[08/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يعاود إستهداف مديرية سنحان بـ11 غارة
[08/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by