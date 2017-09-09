فعاليات خطابية وثقافية بمديريات محافظة صنعاء بمناسبة يوم الغدير [09/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

أقيمت بمديريات محافظة صنعاء اليوم فعاليات خطابية وثقافية بمناسبة يوم الغدير.



وألقيت في الفعاليات العديد من القصائد والكلمات، أشارت إلى أهمية إحياء هذه المناسبة لما لها من مكانة في المجتمع الإسلامي .



وأشادت بمناقب الإمام علي كرم الله وجهه ودوره في نشر الرسالة المحمدية منذ بزوغ فجر الإسلام ومقارعة الظلم والطغاة .. مشيرة إلى ما يتعرض له اليمن من عدوان في ظل صمت دولي مخجل ومعيب.



وأكدت الكلمات والمشاركات أهمية توحيد الصف وبذل مزيد من التضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره.

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