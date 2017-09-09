رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر عدد من القرارات [09/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (81) لسنة 2017م بتعيين القاضي أحمد يحيى محمد المتوكل رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.



كما صدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (82) لسنة 2017م بتعيين القاضي الدكتور عبدالملك ثابت الأغبري رئيساً لهيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية.



وصدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (83) لسنة 2017م بتعيين الأخوين التالي أسماؤهما في الوظائف المبينة أمام أسم كل منهما بوزارة المالية :



1- عبد السلام يحيى عبد الله المحطوري وكيلاً لوزارة المالية لقطاع التنظيم وحساب الحكومة.



2- أكرم محمد علي الوشلي وكيلاً لوزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية.



كما صدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (84) لسنة 2017م بتعيين الأخوين التالي أسماؤهما مستشارين لوزير المالية:



1- أمين عبدالعزيز محمد 2- جمال علي المالكي.



وصدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (85) لسنة 2017م بتعيين إبراهيم أحمد علي الحيفي رئيساً للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.



كما صدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (86) لسنة 2017م بتعيين عبدالله يحيى الضاعني وكيلاً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقطاع الرقابة على وحدات القطاع الاقتصادي.



ونصت المادة الأخيرة من القرارات على أن يعمل بها من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

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