باكستان تستدعي سفير ميانمار للاحتجاج على العنف ضد الروهينجا [09/سبتمبر/2017] إسلام آباد -سبأ :

استدعت باكستان اليوم سفير ميانمار في اسلام اباد لإبلاغه عن الاحتجاج الشديد إزاء اعمال العنف المستمرة ضد أقلية الروهينجا المسلمة هناك.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها ان وكيلة الخارجية الباكستانية تهمينة جنجوعة سلمت السفير الميانماري لدى إسلام آباد "يو ون مائينت" مذكرة تتضمن احتجاج حكومة باكستان الشديد على أعمال العنف المستمرة ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ولاية راخين بميانمار.

وطالبت باتخاذ إجراءات فعالة لمنع تكرار أعمال العنف وتوفير الأمن لمسلمي الروهينجا ودعم حقوقهم في العيش والتنقل بدون خوف وتمييز.

كما طالبته بضرورة إجراء تحقيقات عاجلة في أعمال العنف الأخيرة ضد مسلمي الروهينجا ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم الخطيرة ، مشددة على التنفيذ السريع لتوصيات "لجنة كوفى عنان" التابعة للأمم المتحدة، التي تتضمن اتخاذ إجراءات عاجلة ودائمة لمنع العنف والحفاظ على السلام وتعزيز المصالحة وضمان وصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق، بالإضافة إلى معالجة مشكلة المواطنة كجزء من تسوية دائمة للمشكلة .

وكانت باكستان قد شهدت أمس سلسلة من المسيرات والاحتجاجات الشعبية طالبت الحكومة الباكستانية بالتحرك من أجل ضمان حقوق المسلمين في ميانمار .

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