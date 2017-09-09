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  رياضة
مانشستر سيتي يفوز على ليفربول 5-صفر
[09/سبتمبر/2017] لندن - سبأ :
فاز فريق مانشستر سيتي على ضيفه ليفربول بخمسة أهداف من دون رد، اليوم، وذلك في قمة مباريات المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.ز

وافتتح الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، مهاجم السيتي، مهرجان الأهداف، عند الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول. وتلقى الريدز ضربة موجعة بطرد مهاجمه السنيغالي ساديو ماني، في الدقيقة 37.

واستفاد أصحاب الأرض من النقص العددي في صفوف الخصم، وأضافوا أربعة أهداف أخرى، بواقع ثنائية لكل من المهاجم البرازيلي، غابرييل جيسوس (45، 53)، ولاعب خط الوسط الألماني ليروي سان (77، 90)، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "الاتحاد".

وتصدر مانشستر سيتي، بعد هذا الفوز، قائمة البريمير ليغ، برصيد 10 نقاط، متجاوزا بفارق نقطة، جاره اليونايتد، الذي يحل ضيفا على فريق ستوك سيتي، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

بينما تعرض ليفربول، بذلك، للهزيمة الأولى، في الموسم الحالي للدور، مقابل انتصارين وتعادل واحد، وتوقف رصيده عند 7 نقاط، ويشغل المرتبة الخامسة، حتى الآن، على سلم ترتيب الدوري.
سبأ
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