وزير النفط يتفقد مستوى الانضباط بالوزارة والوحدات التابعة لها [09/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

تفقد وزير النفط والمعادن ذياب محسن بن معيلي اليوم مستوى الإنضباط بالوزارة والوحدات والمؤسسات التابعة لها عقب إجازة عيد الأضحى.



وأطلع وزير النفط والمعادن على سير العمل في الوحدات والمؤسسات والشركات التابعة للوزارة التي يرتبط نشاطها باحتياجات المواطنين ومتطلباتهم اليومية.



واستمع الوزير ذياب بن معيلي من مدراء المؤسسات والشركات إلى شرح عن سير العمل والصعوبات التي تواجهها في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار.



كما استمع من المدير التنفيذي للشركة اليمنية لتكرير النفط منصر مجيديع إلى شرح حول سير الأداء في الشركة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والجهود المبذولة لتحسين مستوى الأداء.



وشدد وزير النفط والمعادن على أهمية تعزيز مستوى الإنضباط والعمل على تجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي وفق الإمكانات المتاحة .



وأكد أن المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهود للتغلب على الصعوبات التي فرضها العدوان والحصار الذي أفقد قطاع النفط والغاز الكثير من الموارد.

سبأ