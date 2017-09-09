وحدات من الجيش واللجان تنفذ هجوما مباغتا على موقع سعودي بنجران [09/سبتمبر/2017] نجران - سبأ:

نفذت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم هجوما مباغتا على موقع عسكري سعودي في رشاحة بقطاع نجران.



وأوضح مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية اقتحمت تبة الخشباء في رشاحة رغم تحليق الطيران الحربي وقتلت وجرحت العديد من مرتزقة الجيش السعودي بعد عملية قصف مدفعي طال المنطقة وخلف خسائر فادحة.



وأشار المصدر إلى أن وحدات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من تدمير مخزن أسلحة للعدو السعودي في رقابة السديس ما ادى إلى اشتعال النيران في الموقع.

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