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وزير المياه يتفقد سير العمل في عدد من الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة
[09/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

أشاد وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير بجهود موظفي الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها في مجال مكافحة وباء الكوليرا.



وحث وزير المياه والبيئة خلال زيارته التفقدية اليوم للهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة،  العاملين والفرق الميدانية بأمانة العاصمة وبقية المحافظات على بذل مزيد من الجهود والإرتقاء بمستوى العمل بما من شأنه تتبع الوباء والقضاء عليه.



وأكد إصرار الوزارة على المضي نحو تحقيق تطلعات المواطنين واحتياجاتهم من مشاريع المياه الضرورية والتي تعد من أولويات ومهام قطاع المياه في اليمن.



كما حث المعنيين في هيئات المياه على بلورة إستراتيجية قطاع المياه على الصعيد الميداني وتفقد إحتياجات المواطنين والتي تنحصر في الحصول على مياه صحية ونقية .. مشددا على أن العدوان لن يكون عائقا أمام إرادة وتطلعات كافة منتسبي قطاع المياه والبيئة في أداء واجبهم الوطني الذي يتطلب من الجميع العمل بروح الفريق الواحد .



واستمع وزير المياه والبيئة خلال إجتماعاته مع قيادات وموظفي الهيئة العامة للموارد المائية والهيئة العامة لمشاريع مياه الريف والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي والهيئة العامة لحماية البيئة إلى شرح عن سير العمل وخططها وبرامجها خلال المرحلة المقبلة.



كما تم استعراض عدد من المهام والأنشطة التي تم إنجازها خلال المرحلة السابقة وكذا احتياجات ومتطلبات سير العمل .. مؤكدين الحرص على بذل الجهود والعمل بروح الفريق الوحد لتجاوز التحديات.



وأشادت قيادات الهيئات بإهتمام قيادة وزارة المياه والبيئة وتلمس إحتياجات ومتطلبات سير العمل في الوزارة والجهات التابعة لها.
سبأ
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