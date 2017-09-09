76 في المائة نسبة الانضباط الوظيفي بذمار [09/سبتمبر/2017] ذمار - سبأ:

بلغت نسبة الانضباط الوظيفي في اول ايام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الاضحى بمحافظة ذمار 76 في المائة.



وأوضح مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة أحمد عتيق السنباني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدد المكاتب الحكومية التي تم التعقيب عليها بلغ 35 مكتب ومؤسسة ومعهد وصندوق.. مثمنا جهود لجان التفتيش والتعقيب من الكوادر الوظيفية لمكتب الخدمة المدنية .



وأشار الى أن المكتب سيواصل مراقبة مستوى الحضور والغياب في مختلف المكاتب والمؤسسات الحكومية، ورفع التقارير لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتغيبين.

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