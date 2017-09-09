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آخر تحديث: السبت، 09 - سبتمبر - 2017 الساعة 07:04:27م
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روسيا تنفي نيتها استعراض قوة كبيرة في تدريبات الغرب20174
[09/سبتمبر/2017] موسكو - سبأ :
نفت روسيا،اليوم نيتها مشاركة عشرات آلاف الجنود في المناورات المشتركة مع بيلاروس، وفندت تصريحات ألمانيا عن استعراض موسكو لجبروتها العسكري في تدريبات "الغرب 2017".

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشنكوف، "يثير استغرابنا إعلان وزيرة الدفاع الألمانية السيدة أورسولا فون دير لاين، الذي يزعم علنا ودون الاستناد إلى أي وثيقة، أننا سنشرك 100 ألف جندي روسي في تدريبات الغرب 2017 ​​التي تعتبرها تهديدا كامنا لأوروبا".

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فين دير لاين، قد قالت يوم الخميس الماضي في اجتماع مع نظرائها الأوروبيين في تالين، إن تدريبات "الغرب2017 ستتم بمشاركة أكثر من 100 ألف جندي، وهي ستكون استعراضا لجبروت روسيا العسكري ودليلا على قدراتها القتالية الهائلة.

وستجري هذه التدريبات الاستراتيجية في الفترة ما بين 14 و 20 سبتمبر الجاري في بيلاروس، فضلا عن ثلاثة ميادين تدريب في غرب روسيا. ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن عدد الجنود المشاركين فيها من كلا البلدين لا يتجاوز 12700 جندي.

وقال الناطق الروسي إن الجانب الألماني تسلم من الجانبين الروسي والبيلاروسي أيضا، وفي الوقت المناسب، معلومات كاملة حول خطة هذه التدريبات، وطبيعتها الدفاعية المحضة، وعدد الجنود المشاركين فيها. كما أن الملحق العسكري في السفارة الألمانية في موسكو حضر المؤتمر الصحفي لنائب وزير الدفاع ألكسندر فومين يوم 29 أغسطس الماضي الذي خصص للإعلان عن هذه التدريبات.
سبأ
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