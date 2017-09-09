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بدء دورة لمسئولي البحوث والدراسات في القوى والمناطق العسكرية
[09/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
بدأت اليوم بصنعاء دورة تدريبية لمسئولي البحوث والدراسات في القوى والمناطق والمحاور العسكرية، ينظمها في 15 يوم مركز الدراسات والبحوث الإستراتيجية العسكرية.

وفي إفتتاح الدورة التي يشارك فيها 35 متدربا أشار مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى المهدي إلى أهمية عقد مثل هذه الدورات التخصصية التي تعزز من قدرات العاملين في مجال البحوث والدراسات.

وحث المشاركين على الإستفادة من مفردات الدورة لتنمية مهارات المشاركين في إعداد البحوث والدراسات في مختلف الجوانب العسكرية.

فيما استعرض القائم بأعمال مدير مركز الدراسات والبحوث الإستراتيجية العسكرية العميد الركن دكتور قاسم الطويل أهداف الدورة لتعزيز قدرات المشاركين في كافة الجوانب المرتبطة بالبحوث والدراسات ومهام مسئولي البحوث والدراسات في القوى والمناطق العسكرية.

وأشار إلى أن المشاركين سيتلقون محاضرات تخصصية من قبل نخبة من القادة والمحاضرين والمتخصصين في مختلف جوانب البحوث وإعداد الدراسات.

حضر إفتتاح الدورة رئيس الملتقى العسكري العام العميد يحيى أحمد الوشلي ومدير السجن الحربي العقيد محمد يحيى الشهاري وعدد من القيادات العسكرية والمختصين.
سبأ
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