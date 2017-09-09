فعاليتان بمحافظة مأرب بمناسبة يوم الغدير [09/سبتمبر/2017] مأرب - سبأ:



أقيمت بمديريتي بدبدة وحريب القراميش بمحافظة مأرب اليوم فعاليتان بمناسبة يوم الغدير.







وألقيت في الفعاليتين بحضور عدد من المشائخ والشخصيات الإجتماعية كلمات وقصائد شعرية عبرت عن أهمية إحياء هذه المناسبة ومكانتها في نفوس أبناء اليمن.







وتطرقت الكلمات إلى السيرة العطرة للإمام علي كرم الله وجهه وشجاعته وبطولاته في إرساء قيم العدالة والتسامح، ومواجهة الطغاة والظالمين والمستكبرين.







وأكدت أن ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان غاشم وحصار، يأتي في إطار رفضه للهيمنة والوصاية الخارجية .

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