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مناقشة خطة عمل صندوق النظافة بإب خلال المرحلة القادمة
[09/سبتمبر/2017] إب - سبأ:
ناقش اجتماع لمجلس إدارة صندوق النظافة و التحسين بمحافظة إب برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح خطة عمل الصندوق وآلية عمله للفترة القادمة.

وأستعرض الاجتماع الذي ضم مدير عام الصندوق خالد شرف و مدراء الإدارات و مدراء المناطق و المشرفين العاملين بقطاع النظافة الأعمال المنفذة والمنجزة خلال الفترة الماضية والراهنة فيما يخص مشاريع النظافة وتحسين المدينة.

و في الاجتماع حث المحافظ صلاح الجميع على بذل المزيد من الجهد و العمل في ازالة ورفع مخلفات النظافة و اظهار عاصمة اليمن السياحية إب بالمظهر اللائق بها .

و شدد على ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي ورفع وتيرة العمل وتحقيق أعلى مستويات النظافة وحماية البيئة من التلوث ..مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ نزول ميداني ومتابعة مستمرة للمناطق والمربعات لتقييم أعمال النظافة ومستوى تنفيذها بمركز المحافظة وعواصم المديريات و محاسبة المقصرين في عملهم .

و ثمن المحافظ صمود الموظفين والعاملين بالصندوق طيلة مايقارب سنتين ونصف من العدوان الذي استهدف البشر ودمر البنية التحتية للوطن .

حضر الاجتماع مدير مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة خطاب شجاع .
سبأ
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