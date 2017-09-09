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السلطات الامريكية تدعو سكان فلوريدا الى اخلاء منازلهم
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السلطات الامريكية تدعو سكان فلوريدا الى اخلاء منازلهم
[09/سبتمبر/2017] فلوريدا - سبأ :
دعت السلطات المحلية بمدينة كي ويست في جزر فلوريدا كيز الأمريكية جميع السكان المحليين لإخلاء منازلهم ومغادرة المنطقة بشكل عاجل مع اقتراب إعصار "إرما" المدمر منها.

وقال مكتب المصلحة الوطنية للأرصاد الجوية في المدينة، اليوم السبت: "لم يعد هناك مكان آمن في فلوريدا كيز .. عليكم مغادرتها فورا!".

وأضاف المكتب إن الأعصار "إرما" لا يزال إعصارا بالغ الخطورة، " وبدأت طبقاته الخارجية التأثير على فلوريدا كيز ...! ستكون هناك موجات ورياح تهدد الحياة!".

وأشارت المصلحة إلى أن الإعصار من المتوقع أن يزداد قوة بعد مروره عبر كوبا، التي اجتاحها في وقت سابق من اليوم السبت.

وأصدرت ​سلطات فلوريد أوامر لأكثر من خمسة ملايين ونصف مليون شخص بإخلاء منازلهم حالا قبل وصول إعصار "إرما" إلى الولاية.

جدير بالذكر أن "إرما" يأتي بعد أسبوعين من إعصار "هارفي"، الذي ضرب ولايتي تكساس ولويزيانا، وأسفر عن سقوط 70 قتيلا وعشرات الجرحى، وتسبب بخسائر مادية بقيمة حوالي 180 مليار دولار.
سبأ
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