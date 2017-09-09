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آخر تحديث: السبت، 09 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:04:54م
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  محلي
فعاليات إحتفالية بمناسبة يوم الغدير بمديريات محافظة ريمة
[09/سبتمبر/2017] ريمة- سبأ:
نظم بمحافظة ريمة اليوم فعاليات إحتفالية بمناسبة يوم الغدير.

وفي الإحتفال الذي نظم بمديرية الجبين عاصمة المحافظة بحضور المحافظ حسن عبدالله العمري ووكيل المحافظة صالح العياضي والقيادات المحلية والتنفيذية والمجتمعية .. أشار المشاركون إلى ما كان يتحلى به الإمام علي كرم الله وجهه في مقارعة الظلم والإستبداد.

وأشار وكيل المحافظة صالح العياضي وأمين محلي الجبين ماجد أمين إلى أهمية الإحتفال بهذه المناسبة بما يعزز من الصمود الشعبي في مواجهة تصعيد العدوان على البلاد.

وفي مديرية السلفية نظم أبناء ومشائخ ووجهاء المديرية فعالية بهذه المناسبة وإعلان النفير العام في مواجهة تصعيد العدوان.

وفي الفعالية التي حضرها وكيلا المحافظة حافظ الواحدي ومحمد الوسد أشارت كلمات إلى أن مناسبة يوم الغدير، محطة إنطلاق للتحرك لمواجهة العدوان.

ونظمت بمديريات الجعفرية وبلاد الطعام وكسمة ومزهر فعاليات إحتفاء بيوم الغدير، تضمنت فقرات ثقافية وشعرية وإنشادية عبرت عن أهمية المناسبة ومكانتها في قلوب اليمنيين.
سبأ
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