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أمين محلي أمانة العاصمة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في عدد من المكاتب التنفيذية
[09/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
تفقد أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان اليوم’ سير العمل في عدد من المكاتب التنفيذية والقطاعات الخدمية بالأمانة في أول أيام الدوام بعد إجازة عيد الاضحى .

واطلع جمعان ومعه رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب ورئيس لجنة الخدمات عادل العقاري ووكيل الأمانة لشؤون التعويضات محروس عقبة على مستوى الانضباط الوظيفي في مديريتي أزال والصافية ومكاتب الخدمة المدنية .

واستمع جمعان من مدير مديرية أزال عبدالعزيز شعلان إلى شرح عن سير العمل بالمديرية و تسيير معاملات المواطنين وحل كافة الاشكاليات التي تواجههم والإجراءات المتخذة إزاءها .

وأشاد أمين محلي العاصمة صنعاء’ بمستوى الانضباط الوظيفي في أول أيام الدوام الرسمي بعد إجازة عيد الاضحى ..مشيراً الى أن النزول الميداني لقيادات السلطة المحلية يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية العليا من أجل التأكيد على استمرار تقديم الخدمات الضرورية لسكان العاصمة.

وأكد جمعان أن ارتفاع نسبة الدوام الرسمي يعكس الواقع الإيجابي الذي تعيشه العاصمة صنعاء نتيجة الأمن والاستقرار والسلم والتعايش المجتمعي باعتبارها عاصمة كل اليمنيين . .لافتا الى ان عملية النزول الميداني لقيادات السلطة المحلية بالأمانة ستتواصل وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين والمتهاونين بالدوام الرسمي والانضباط الوظيفي.

وحث كافة مدراء عموم المكاتب التنفيذية والمديريات والموظفين والعاملين بأمانة العاصمة’ إلى ضرورة مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بما يسهم في خدمة المواطنين والتخفيف من معاناتهم الصعبة جراء استمرار العدوان الغاشم وحصاره الغاشم لأكثر من عامين وأربعة اشهر.

رافقهم في الزيارة التفقدية مدير عام مكتب المالية بالأمانة ماجد العامري ومدير عام العلاقات بديوان الامانة فؤاد القديمي ومدير المتابعه بالأمانة احمد الكركشي وعدد من المسئولين
سبأ
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