مقتل 18 مسلحا من تنظيم (داعش) شرق أفغانستان [09/سبتمبر/2017] كابول – سبأ:

أعلنت السلطات بمقاطعة نانجرهار شرق أفغانستان اليوم السبت أن 18 مسلحا من تنظيم (داعش) قتلوا وأصيب سبعة آخرون بعد غارة جوية شنتها قوات أجنبية في المقاطعة.



وذكر بيان لمكتب حكومة المقاطعة أن" القوات الأجنبية شنت غارات جوية على معاقل تابعة للمسلحين في عدة مناطق فى مركز هاساكا مينا الذي لايزال مضطربا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما أسفر عن مقتل 18 مقاتلا من تنظيم الدولة وإصابة سبعة آخرين".



وأشار البيان إلى انه تم أيضا تدمير بعض الأسلحة الخفيفة والثقيلة والذخائر لتنظيم الدولة الإسلامية خلال الغارة.



وبحسب البيان فأن قنبلة يدوية انفجرت بين مقاتلي حركة طالبان في منطقة بارباهار مياجان في مركز خوجياني بالمقاطعة، مما أسفر عن مقتل مسلح واحد على الأقل واصابة آخر.

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