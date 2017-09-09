ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 09 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:04:54م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي عدد من مشائخ وحكماء مديرية بني الحارث
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم، عددا من مشائخ وأعيان وحكماء مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة.
وزارة الدفاع الروسية: مقتل 40 مسلحاً من (داعش) في غارة جوية بدير الزور بسورية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة عن مقتل 40 مسلحاً من مسلحي تنظيم (داعش) في غارة جوية شنتها طائرات مقاتلة روسية في محيط مدينة دير الزور السورية.
الذهب يسجل أعلى مستوى في عام مع انخفاض الدولار
سجل سعر الذهب أعلى مستوياته في أكثر من عام اليوم الجمعة مع انخفاض الدولار وتصاعد التوتر بشأن كوريا الشمالية الذي عزز الطلب على الأصول الآمنة.
المنتخب الأول يبدأ معسكراً في القاهرة استعداداً لإياب تصفيات كأس آسيا
يبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً السبت معسكراً خارجياً في العاصمة المصرية القاهرة إستعداداً لمباراة الإياب أمام منتخب الفلبين في 10 أكتوبر القادم ضمن الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كاس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
بدء دورة لمسئولي البحوث والدراسات في القوى والمناطق العسكرية
فعاليتان بمحافظة مأرب بمناسبة يوم الغدير
مناقشة خطة عمل صندوق النظافة بإب خلال المرحلة القادمة
السلطات الامريكية تدعو سكان فلوريدا الى اخلاء منازلهم
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
رئيس الوزراء يطلع خلال زيارته لوزارة الخدمة المدنية على مؤشرات الإنضباط الوظيفي
[09/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
اطلع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أثناء زيارته اليوم وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على مؤشرات الإنضباط الوظيفي في وحدات الجهاز الإداري للدولة عقب إجازة عيد الأضحى.

والتقى رئيس الوزراء خلال الزيارة، وزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان ونائبه عبدالله المؤيد ووكلاء الوزارة ومدراء العموم فيها، واستمع منهم إلى شرح حول جهود الوزارة الرقابية لتعزيز مستوى الإنضباط الإداري في عموم وحدات الجهاز الإداري للدولة على المستويين المركزي والمحلي.

وأشاروا إلى طبيعة التحديات التي تواجهها الوزارة وإنعكاساتها المباشرة على مستوى مهامها القانونية والرقابية والإشرافية.

وفي اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي ووزير الأشغال العامة والطرق غالب عبدالله مطلق، أوضح وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن الوزارة تستهدف في نزولها الميداني الذي بدأ اليوم عبر الفرق الفنية المختصة أكثر من 300 وحدة إدارية مركزية ومحلية .

وأكد أن المؤشرات الأولية الواردة من الميدان تشير إلى أن الإنضباط العام في اليوم الأول للدوام عقب الإجازة وصل إلى مستويات إيجابية .. مثمنا حرص رئيس الوزراء على إسناد جهود الوزارة ودعم نشاطها سواء ما يتعلق بمهامها القانونية تجاه الوظيفة العامة أو ما يخص الجانب الرقابي الميداني.

وتحدث رئيس الوزراء في اللقاء .. معربا عن تهانيه للجميع بمناسبة عيد الأضحى وتقديره العالي لمجمل الجهود التي تبذلها الوزارة وكوادرها في سبيل القيام بوظيفتها الحيوية تجاه كافة موظفي الجهاز الإداري للدولة وصون حقوقهم القانونية.

وأكد أن إستمرار مؤسسات الدولة في ممارسة عملها في ظل الظرف الراهن الذي يواجه فيها اليمن عدوانا سافرا وحصارا جائرا، يجسد وطنية كافة العاملين، كما أن له مدلولاته السياسية والإدارية في المشهد اليمني العام.

وشدد رئيس الوزراء على الدور المحوري لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات في ضبط إيقاع الوظيفة العامة ومواجهة الإختلالات الادارية والهيكلية في الجهاز الإداري للدولة .. معربا عن ثقته الكبيرة بالكفاءة العالية لموظفي الوزارة وهم يؤدون واجباتهم القانونية في ظل تحديات استثنائية توجهها مختلف وزارات ومؤسسات الدولة بسبب العدوان والحصار .

ولفت إلى الغاية السامية للعمل الرقابي للوزارة الساعي إلى الصالح العام وتأكيد إستمرار قيام المؤسسات سيما الخدمية منها بواجباتها تجاه المجتمع .

ووجه الدكتور بن حبتور، وزير الخدمة المدنية العمل على إعداد تقرير متكامل عن نظام البصمة والصورة مشفوعا بالإجراءات التكميلية اللازمة ورفعه إلى مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن للمناقشة واعتماد ما يلزم من إجراءات لإستكمال هذا المشروع الإصلاحي الوظيفي الهام.

وتطرق رئيس الوزراء في سياق حديثه إلى التداعيات المستمرة التي يخلفها العدوان على مختلف شرائح المجتمعة بشكل عام والموظفين بوجه خاص .. مؤكداً أن وقف العدوان ورفع الحصار هو المدخل الحقيقي للسير في طريق الحوار وصنع السلام العادل والمشرف الذي يلبي طموحات جميع اليمنيين وما قدموه من تضحيات جسيمة وهم يدافعون عن وطنهم.

وبين أن جميع اليمنيين بمختلف شرائحهم ومكوناتهم السياسية يدركون تماما أن ما من خيار أمامهم إزاء عنجهية واستكبار المعتدين سوى المزيد من التلاحم وإستمرار الصمود والمواجهة الجماعية حتى تحقيق النصر.
سبأ
  المزيد من (محلي)
بدء دورة لمسئولي البحوث والدراسات في القوى والمناطق العسكرية
فعاليتان بمحافظة مأرب بمناسبة يوم الغدير
مناقشة خطة عمل صندوق النظافة بإب خلال المرحلة القادمة
فعاليات إحتفالية بمناسبة يوم الغدير بمديريات محافظة ريمة
أمين محلي أمانة العاصمة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في عدد من المكاتب التنفيذية
91 في المائة نسبة الانضباط الوظيفي في الحديدة
فعاليات بمحافظة عمران بمناسبة يوم الغدير
الدكتوراة في الأدب الإنجليزي للباحث عبد القادر العماد من جامعة إفلو بالهند
إجتماع بمجلس الشورى يناقش الجوانب المتعلقة بتفعيل نشاطه
بدء دورة تدريبية للقابلات الصحيات بمحافظة إب
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان السعودي الأمريكي يدمر شبكة اتصالات بمديرية رزاح بصعدة
[09/سبتمبر/2017]
طيران العدوان والمرتزقة يواصلون استهداف الأحياء السكنية
[09/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 14 غارة على حجة
[08/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارة على مديرية بني مطر
[08/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يعاود إستهداف مديرية سنحان بـ11 غارة
[08/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by