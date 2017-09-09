91 في المائة نسبة الانضباط الوظيفي في الحديدة [09/سبتمبر/2017] الحديدة - سبأ:

بلغت نسبة الانضباط الوظيفي بمحافظة الحديدة في اليوم الأول من الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى 91 في المائة.



وأوضح مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة صادق محمد صالح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)أن لجان مكتب الخدمة الميدانية باشرت النزول الميداني لـنحو 45 مرفق حكومي ومؤسسة وهيئة وجميع مكاتب السلطة المحليه في المحافظة لمراقبة ورصد مستوى الانضباط الوظيفي.



وأشار إلى أن هيئة مستشفى الثورة حققت أعلى نسبة انضباط بلغت 95 في المائة يليها مكتب الخدمة المدنية بنسبة بلغت 94 في المائة .



وأكد مدير مكتب الخدمة المدنية بمحافظة الحديدة أن فرق التفتيش والرقابة ستواصل نزولها الميداني إلى المكاتب التنفيذية والمؤسسات والقطاعات الخدمية الحكومية بالمحافظة ، لمراقبة مستوى الانضباط الوظيفي ونسبة الحضور ورفع التقارير اليومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين والمتهاونين بالدوام الرسمي .

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