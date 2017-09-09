فعاليات بمحافظة عمران بمناسبة يوم الغدير [09/سبتمبر/2017] عمران - سبأ:

نظم بمحافظة عمران اليوم فعاليات ومهرجانات بمناسبة يوم الغدير.



حيث نظم بمركز المحافظة مهرجان خطابي لمديريات ثلا وعمران وعيال سريح بحضور محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان وعدد من وكلاء المحافظة.



وأشار المحافظ إلى أهمية الإحتفال بهذه المناسبة التي تأتي والوطن يواجه عدوان ظالم وحصار جائر .. مؤكدا أهمية توحيد الصف لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي والتصدي لمخططاته.



فيما أكد المشاركون في الفعاليات إستمرار الصمود في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالمال والرجال دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.



تخلل المهرجانات بحضور قيادات السلطة المحلية بالمحافظة, وعدد من المشائخ والوجهاء والشخصيات الإجتماعية، كلمات وفقرات فنية وإنشادية وقصائد عبرت عن أهمية المناسبة.

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