الدكتوراة في الأدب الإنجليزي للباحث عبد القادر العماد من جامعة إفلو بالهند [09/سبتمبر/2017] ذمار - سبأ:

حصل الباحث عبد القادر علي محمد العماد على درجة الدكتوراة بإمتياز في الأدب الإنجليزي من جامعة اللغة الإنجليزية واللغات الاجنبية "إفلو" في الهند عن رسالته الموسومة ب"صوفية الصحراء:دراسة في روايات الكاتب إبراهيم الكوني".



وأوصت لجنة المناقشة برئاسة المشرف المشارك البروفيسور براكاش كونا من جامعة الإفلو وعضوية البروفيسورة فاندنا لونيال ممتحنا خارجيا المعهد الاقليمي للغة الانجليزية في شاندجار والبروفيسورة تشانشلا نايك عميدة الجامعة لشئون الطلاب الأجانب بطباعة الرسالة ونشرها.



يذكر أ، الباحث عبدالقادر العماد عضو هيئة التدريس بكلية الآداب جامعة ذمار، إبتعثته الجامعة إلى جامعة إفلوا بالهند للدراسات العليا وتحضير رسالة الدكتوراه.

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