إجتماع بمجلس الشورى يناقش الجوانب المتعلقة بتفعيل نشاطه [09/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

ناقش إجتماع بمجلس الشورى اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس محمد حسين العيدروس الجوانب المتعلقة بتفعيل نشاط المجلس تنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى.



وأكد الإجتماع الذي ضم عضو المجلس عارف قايد شويط والموظفين في المجلس، أهمية الإلتزام بالدوام لتنفيذ المهام المناطة بالمجلس.



واستمع القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى إلى عدد من الآراء والمقترحات الهادفة إلى تفعيل نشاط المجلس .. مؤكدا أن خطة المجلس خلال هذه المرحلة تتطلب تعاون الجميع لتنفيذها بما يكفل تحقيق النجاحات المطلوبة.



فيما أشار عضو المجلس عارف قايد شويط إلى أهمية تعزيز العلاقة بين الموظفين وقيادات المجلس بما يخدم العمل وتفعيل أنشطة المجلس وفقاً لمهامه الدستورية .. مطالباً ببذل المزيد من الجهود في هذه المرحلة الإستثنائية التي يمر بها الوطن.



وفي ختام الإجتماع أشاد القائم بأعمال رئيس المجلس بمستوى إنضباط موظفي المجلس والذي بلغ 92 بالمائة وفقاً لتقرير وزارة الخدمة المدنية.

سبأ