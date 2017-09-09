بدء دورة تدريبية للقابلات الصحيات بمحافظة إب [09/سبتمبر/2017] إب - سبأ:

بدأت بمستشفى جبلة العام محافظة إب اليوم دورة تدريبية في مجال الطوارئ التوليدية للقابلات الصحيات بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية.



تهدف الدورة على مدى 18 يوما بمشاركة 21 متدربة من مديريات ( المشنة ، الظهار ، المخادر ، ذي السفال ) إلى تعريف المشاركات بدليل الطؤارى التوليدية الأساسية و رعاية الحوامل بين الواقع و المطلوب وكيفية القيام بواجبهم تجاه الأم والوليد



وفي الافتتاح أشاد محافظ إب بدور الصندوق الإجتماعي للتنمية في تنفيذ مثل هذه الدورات الصحية للقابلات .. مشيرا إلى أهمية استيعاب برامج ومحاور الدورة والخروج بحصيلة معرفية كافية تمكن المشاركات من القيام بواجبهن تجاه الأم والوليد في مديرياتهن ومناطقهن على أكمل وجه .



حضر افتتاح الدورة مدير عام مستشفى جبلة الدكتور عبدالله المطري و مدير عام الخدمة المدنية بالمحافظة خطاب شجاع الدين.

