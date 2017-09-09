أوكرانيا سلمت مجلس الامن مشروعها الخاص بقوة حفظ سلام [09/سبتمبر/2017] كييف - سبأ:

اعلنت أوكرانيا انها قدمت إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول نشر قوات حفظ سلام أممية في دونباس.



وقال نائب رئيس الديوان الرئاسي الأوكراني، قسطنطين يليسيف، إن بلاده كانت قد قدمت مشروع قرار حول قوة حفظ السلام الدولية في دونباس في 2016، ولكن موقف روسيا السلبي كبح المبادرة.



وأضاف يليسيف، في حديث لقناة تلفزيونية محلية: " بتكليف من الرئيس بيترو بوروشينكو، تم تقديم مشروع قرار



حول قوة حفظ السلام الدولية في دونباس إلى مجلس الأمن الدولي، قبل عدة أيام. وطبعا، نحن نستعد لمواصلة العمل في هذا المجال"..مشيرا الى إن بلاده كانت قد قدمت مشروع القرار في 2016، ولكن موقف روسيا السلبي كبح المبادرة



وقال إن بوروشينكو سيتوجه قريبا إلى نيويورك للمشاركة في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة مجلس الأمن الدولي.



ويرى يليسيف أن عملية تشكيل ونشر قوات حفظ السلام في دونباس يمكن أن تستغرق ما لا يقل عن نصف سنة من لحظة صدور القرار بذلك.



وتدعو السلطات الأوكرانية المجتمع الدولي منذ فترة طويلة إلى نشر قوة لحفظ السلام في دونباس، وتصر، خلال ذلك، على نشرها في كل المنطقة، بما في ذلك الحدود مع روسيا، ومن دون التشاور مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد.

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