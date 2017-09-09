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اكثر من مليوني زائر خلال إجازة العيد في حدائق ومتنزهات أمانة العاصمة
[09/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
استقبلت الحدائق والمتنزهات في أمانة العاصمة أكثر من مليوني زائر خلال إجازة أيام عيد الأضحى .

وتعد الحدائق العامة وجهة العائلات للتنزه في المناسبات، والاستمتاع بأوقاتها في المساحات الخضراء المفتوحة وأماكن ألعاب الأطفال.

وعبر عدد من زوار ومرتادي الحدائق عن سعادتهم وارتياحهم للترتيبات التي أعدتها إدارة الحدائق للزائرين خلال إجازة العيد للاستمتاع بأوقاتهم خصوصا بعد ما عانى سكان العاصمة صنعاء من الآلام والأحزان جراء استمرار العدوان على مدى أكثر من عامين مما انعكس سلبا على نفوس المواطنين.

وأكدوا أن الأمن والاستقرار الذي تنعم به عاصمة اليمن الموحد صنعاء ساهم إلى حد كبير في زيادة الإقبال الغير متوقع على الحدائق والمتنزهات التي وجد فيها الكبير والصغير كل ما يحتاجه لقضاء أيام العيد.

وقال مدير عام الحدائق والمنتزهات بأمانة العاصمة المهندس حسين محمد الروضي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)" أن أكثر من 380 من موظفي وعمال الإدارة العامة للحدائق والمنتزهات عملوا على الإعداد والتجهيز للحدائق لاستقبال الزوار خلال إجازة العيد التي وصل عددها هذا العام في العاصمة 57 حديقة عامة وخاصة".

وأوضح أنه رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها أمانة العاصمة وقطاعاتها المختلفة بفعل استمرار العدوان وقلة الدعم والنفقات التشغيلية ، إلا ان إدارة الصيانة ومدراء الحدائق عملوا على تجهيز وإعادة صيانة الألعاب المجانية المتنوعة للأطفال لرسم البسمة وإدخال السعادة الى نفوسهم والتخفيف من معاناتهم النفسية جراء العدوان.

وأشاد المهندس الروضي بجهود ودعم قيادات أمانة العاصمة ممثلة بأمين عام المجلس المحلي امين جمعان وأعضاء الهيئة الادارية من خلال الإشراف المباشر والنزول الميداني والمتابعة المستمرة لحل كل الإشكاليات والصعوبات التي تعترض أداء و جهود أعمال قطاع البلديات والبيئة من بينها الإدارة العامة للحدائق.
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