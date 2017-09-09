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محافظ إب يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في عدد من المكاتب التنفيذية
[09/سبتمبر/2017] ​إب - سبأ:
تفقد محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم سير العمل في المكاتب التنفيذية والوحدات الإدارية  في أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى.

 واطلع المحافظ صلاح ومعه مدير مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة خطاب شجاع الدين على مستوى الانضباط الوظيفي في مكاتب المالية والضرائب والواجبات والتربية والتعليم ومستشفى جبله الجامعي وصندوق النظافة والتحسين.

 وحث محافظ إب قيادات المكاتب والموظفين على بذل المزيد من الجهود للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. مشددا على ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي وتسهيل معاملات المواطنين وقيامهم بمهامهم وأعمالهم على أكمل وجه.

من جانبه قام وكيل المحافظة علي الزنم بتفقد الدوام الرسمي والانضباط الوظيفي بمكتب الواجبات والشؤون القانونية والإدارات العامه بديوان عام المحافظة.

بدوره أشار مدير عام مكتب الخدمة المدنية خلال هذه الزيارات إلى أن  نسبة الانضباط الوظيفي في جميع مكاتب الوحدات الادارية بالمحافظة خلال اليوم الاول من الدوام بلغت 85 بالمائة.

 وبين انه تم تشكيل فرق من مكتب الخدمة المدنية للنزول الميداني إلى جميع الجهات والمرافق بالمحافظة بالقطاعين العام والمختلفة لمتابعة الدوام الرسمي والانضباط الوظيفي.

وتمن شجاع الدين مستوى الشعور بالمسؤولية التي يتمتع بها الكادر العامل في مختلف وحدات الخدمة العامة بالمحافظة خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
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