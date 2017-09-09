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آخر تحديث: السبت، 09 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:24:09م
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مقتل موظف من الصليب الأحمر بكمين في جنوب السودان
[09/سبتمبر/2017] جوبا - سبأ:
قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن أحد سائقيها قتل بالرصاص عندما تعرضت قافلة تابعة لها، لكمين في ولاية غرب الاستوائية، في جمهورية جنوب السودان.

وذكرت اللجنة في بيان لها اليوم السبت، أن السائق ويدعى لوكودو كنيدي لاكي إمانويل، قتل عندما أطلق مسلحون مجهولون النار على القافلة المؤلفة من تسع شاحنات وسيارة دفع رباعي، لدى عودتها من الولاية أمس الجمعة.

وقال فرانسوا ستام، مدير بعثة الصليب الأحمر في العاصمة جوبا "نحن مصدومون ومشدوهون لمقتل زميلنا الذي كان يسير مع قافلة من المركبات كانت تحمل بوضوح شعار الصليب الأحمر".

وتقع ولاية غرب الاستوائية على الحدود مع جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

يذكر أن دولة جنوب السودان تعاني من أعمال عنف  بعد أقل من عامين من استقلالها عن السودان، وبعدما أقال الرئيس سلفا كير نائبه آنذاك، ريك مشار.

ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 82 عامل إغاثة على الأقل قتلوا منذ بدء الصراع المسلح في ديسمبر 2013 ، ومن بينهم 17 قتلوا هذا العام، وأغلبهم من جنوب السودان.
سبأ
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