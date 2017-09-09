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الزراعة تكثف أنشطة مكافحة حشرة الجدمي على محاصيل القمح والشعير بأمانة العاصمة
[09/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
كثفت وزارة الزراعة والري ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النباتات أنشطة وجهود مكافحة حشرة الجدمي ( دودة الجيش الإفريقي ) في إطار حملتها الطارئة لمكافحة الحشرة على نباتات القمح والشعير في عدد من مناطق مديرية السبعين بأمانة العاصمة.

وأوضح مدير ادارة الحملات الوطنية بالإدارة  العامة لوقاية النباتات المهندس عبدالله شملان انه تم تعزيز فرق مكافحة الجدمي بفرق فنية أخرى مزودة بمرشات محمولة على السيارات وأخرى ظهرية وبالمبيدات المخصصة بما يسهم في تكثيف وتعزيز جهود المكافحة للسيطرة على الحشرة التي أصبحت مشكلة تهدد نباتات محاصيل الحبوب الغذائية خاصة القمح والشعير كونهما من أهم محاصيل الحبوب الغذائية اللازمة لتوفير الأمن الغذائي .

ولفت شملان الى ان تنفيذ هذه الحملة يأتي في اطار سياسات وبرامج وزارة الزراعة الهادفة إلى حماية الزروع من خطر الآفات النباتية، كما تمثل الحملة أحد السبل الهادفة للتخفيف من معاناة المزارعين ومساعدتهم من خلال معرفة احتياجاتهم في هذا الجانب خاصة وان شريحة واسعة من أبناء الشعب اليمني يعتمدون على الزراعة كمصدر دخل خلال المرحلة الراهنة ، الى جانب التخفيف من معاناتهم نتيجة  استمرار العدوان والحصار .

وبين أن الحملة تأتي في إطار اهتمام وزارة الزراعة والري بتشجيع إنتاجية المحاصيل الزراعية المختلف وتشجيع المزارعين للتوسع في زراعة القمح والشعير كأحد المحاصيل الزراعية اللازمة للأمن الغذائي.

وأشار إلى أن الحملة تتضمن تنفيذ أعمال رش ومكافحة لحشرة الجدمي على مساحات واسعة لحماية النباتات من أضرار الحشرة .. منوها بأنه خطورة الجدمي يكمن في تغطية مساحات زراعية كبيرة ما يهدد بإحداث أضرار اقتصادية في حقول المزارعين لا سيما وان الظروف البيئية لانتشارها أصبحت ملائمة نتيجة الجفاف وندرة هطول الأمطار.
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