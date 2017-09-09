رئيس مجلس التلاحم القبلي وعدد من المشائخ يتفقدون النقاط الأمنية بخولان [09/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

تفقد عدد من مشائخ ووجهاء وقيادات مجلس التلاحم القبلي اليوم عدد من النقاط الأمنية بمديرية خولان الطيال بمحافظة صنعاء.



حيث اطلع رئيس مجلس التلاحم القبلي الشعبي ضيف الله رسام وعدد من أعضاء المجلس على أحوال المرابطين في النقاط الأمنية.



وأشاد رئيس مجلس التلاحم القبلي بمحافظة شبوة عبدالقادر الجنيدي وعضو المجلس التلاحم القبلي هشام ردمان وممثل الجالية السودانية في اليمن الهادي إبراهيم محمد، بدور مشائخ وأبناء مديرية خولان الطيال وأبطال الجيش واللجان الشعبية في النقاط الأمنية في مواجهة العدوان ومخططاته.



فيما عبر مشائخ وأبطال الجيش واللجان الشعبية بمديرية خولان الطيال عن إمتنانهم لهذه الزيارة .. مؤكدين صمود قبائل خولان السبع وجاهزيتها في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالرجال والعتاد.

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