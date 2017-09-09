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وزير الزراعة ومحافظ ذمار يتفقدان أعمال حملة مكافحة دودة الجدمي
[09/سبتمبر/2017] ذمار - سبأ:
تفقد وزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن ومعه محافظ  ذمار حمود عباد اليوم سير أعمال المرحلة الثانية من حملة مكافحة حشرة الجدمي (دودة الجيش الإفريقي) التي تنفذ في ست مديريات بالمحافظة.

حيث استمع الوزير  والمحافظ خلال لقائهما عدداً من المزارعين في وادي الملة بمدينة ذمار إلى شرح عن وضع المحاصيل الزراعية والأضرار  الناجمة عن انتشار هذه الحشرة ، بالاضافة  إلى احتياجاتهم الزراعية والمشاكل التي تواجههم.

كما استمعا من مدير مكتب الزراعة والري بالمحافظة المهندس هلال الجشاري إلى شرح عن سير أعمال الحملة التي تنفذها عشر فرق ميدانية وثلاث فرق إشرافية في مديريات ذمار ، ضوران ، جهران ، الحداء، عنس وميفعة عنس.

 وأشار الجشاري إلى أن المرحلة الثانية من الحملة تستهدف مكافحة حشرة الجدمي في حقول القمح والشعير ، فيما استهدفت المرحلة الأولى حقول الذرة والذرة الرفيعة ، مستعرضاً الوضع الزراعي وأعمال التشجير الجارية بالمحافظة.

وأكد وزير الزراعة  والري أن أعمال مكافحة وباء حشرة الجدمي ( دودة الجيش الأفريقي ) مستمرة حتى القضاء على هذه الآفة خاصة بعد انتشارها في عدة محافظات.

ووجه الوزير محسن الجهات المختصة بتوفير المعدات اللازمة لأعمال الرش والمكافحة  في المديريات المستهدفة بالمحافظة ، داعياً قيادات السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية في المحافظة والمديريات المستهدفة إلى التعاون مع الفرق الميدانية لإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها في انقاذ المحاصيل الزراعية.

كما وجه  بسرعة تركيب شبكتي ري لمكتبة البردوني وكلية الزراعة.

من جانبه أشار المحافظ عباد إلى أهمية بذل الجهود لمواجهة هذه الافة وانقاذ المحاصيل الزراعية لهذا الموسم واتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية الأمن الغذائي في ظل استمرار العدوان والحصار. 

وحث الباحثين والمختصين على دراسة أسباب ظهور وانتشار هذه الآفة ووسائل مكافحتها والحد من انتشارها بناء على أسس وأساليب علمية حديثة. 

    من جانبه أوضح مدير عام وقاية النبات بوزارة الزراعة المهندس عبدالله السياني أن حشرة الجدمي من الآفات الخطيرة العابرة للقارات التي تهدد المحاصيل الزراعية من القمح ، الشعير ، الذرة والذرة الرفيعة. 

وأشار إلى أن كل أنثى من هذه الدودة  تقوم بوضع أكثر من 400  بويضة  في السطح الأخضر للأوراق ثم تفقس اليرقات وتمر بخمسة أطوار كل طور أخطر من الآخر  وتنتشر بأفواج كبيرة في المحاصيل الزراعية.

رافقهم خلال الزيارة عضو مجلس الشورى حسن عبدالرزاق ومدير امن المحافظة العميد أحمد إدريس ورئيس المؤسسة العامة لبذور البطاطس همدان الاكوع ومدير وقاية النبات بمكتب الزراعة المهندس أنس العيزري.
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