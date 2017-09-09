رئيس المجلس السياسي الأعلى يحضر المهرجان الخطابي بمناسبة يوم الغدير [09/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء اليوم المهرجان الخطابي والشعري والثقافي الشعبي الذي أقامته مديرية السبعين بأمانة العاصمة بمناسبة يوم الغدير.



اشتمل الحفل الشعبي على عروض رمزية للكشافة وفقرات شعرية وخطابية لممثلي قبائل اليمن وشعرائها وأدباءها ومؤرخيها الذين استعرضوا البعد الإسلامي والإنساني والقيمي لمعنى الولاية وأبعادها وأثرها في المجتمع المسلم كمنظومة قيمية دافعة من أجل البناء والعمل والإقتداء والإحياء السليم لما من شأنه أن يعيد للأمة عزها ومجدها ومكانتها بين الأمم كمنارة للحق والعدل والسلام العالمي.



وأشادت الكلمات والقصائد والمشاركات بمناقب الإمام علي رضي الله عنه وما يمثله من تراث روحي وإنساني وبطولي في التاريخ الإسلامي، ودوره الفاعل في الدعوة الإسلامية وفكره الجامع للأمة والمعبر عن الحقوق والحريات والعدالة.



واستعرضت المشاركات واقع الأمة الإسلامية والعربية اليوم وما وصلت إليه من الهوان واستخفاف الأعداء بها والعبث بثرواتها وطاقات أبنائها .. لافتة إلى ما حققته المقاومة الإسلامية من إنتصارات يبنى عليها لإستعادة الأمة لمجدها وحقها بين الأمم وكسر قوى الشر والهيمنة التي أرادات طمس كل قيم النهوض والإنتصار والعزة من التاريخ الإسلامي وتسويق نموذج واحد للإسلام والمسلمين يتمثل في داعش والقاعدة.



وأكدت على الحرية والكرامة والعزة التي تشربها اليمن من القرآن الكريم ونبي الإسلام وآله وسيرة الإمام علي كرم الله وجهه ومعاني الولاية وقيمها وأثرها المستنهض للهمم والطاقات والقدرات.



وأشارت الكلمات والقصائد والمشاركات إلى ما يتحلى به الشعب اليمني من وعي وإدراك وإيمان قوي حاولت قوى الإستكبار العالمي، إستهداف هذا الشعب المتمسك بالقيم والإنتصار للحق وعدم الخضوع لقوى الشر والهيمنة.

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