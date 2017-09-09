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آخر تحديث: السبت، 09 - سبتمبر - 2017 الساعة 04:23:50م
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  ثقافة
إكتشاف مقبرة أثرية جديدة في مصر
[09/سبتمبر/2017] القاهرة – سبأ:
أعلنت وزارة الآثار المصرية اليوم السبت،  إكتشاف مقبرة أثرية جديدة في منطقة ذراع أبو النجا بجبل القرنة في الأقصر، عثر فيها على مقتنيات أثرية مهمة.

وقال وزير الآثار المصري خالد العناني في مؤتمر صحفي، إن المقبرة تخص أمنمحات "صانع الذهب للإله أمون"، وتحمل رقم 390، وتضم مدافن، لزوجته وابنه.

وأضاف العناني أن "المومياوات بالمقبرة حالتها إلى حد ما جيدة، وتعود للقرنين العاشر والحادي عشر قبل الميلاد، وتم اكتشاف العديد من الأواني الفخارية والتماثيل بداخلها".

وتعود المقبرة إلى عصر الأسرة الـ18، وكانت البعثة الألمانية خلال عملها بمنطقة ذراع أبو النجا اكتشفت بوابة المقبرة، لكن بعثة مصرية استكملت العمل وتمكنت من الكشف عن المقبرة.
سبأ
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