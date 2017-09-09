وكلاء محافظة صنعاء يتفقدون سير العمل في المكاتب التنفيذية [09/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

تفقد وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم ووكلاء المحافظة سير العمل في المكاتب التنفيذية في أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.



وأطلع الوكيل عاصم على مستوى الانضباط الوظيفي في مكاتب الواجبات الزكوية والنقل والمغتربين والشؤون الاجتماعية والعمل ... فيما أطلع الوكيل محمد الحباري على مستوى الانضباط في مكاتب التربية والمرور والأراضي والجمارك.



واطلع الوكلاء يحيى محسن جمعان وعلي الغشمي وعبدالله السياغي على مستوى الانضباط الوظيفي في مكاتب الصحه والتخطيط والتعليم الفني والثقافه ، بينما أطلع الوكيلان جبران غوبر والمهندس صالح المنتصر على مستوى الاداء الوظيفي في مكتبي الأشغال العامة والضرائب



وتفقد وكلاء المحافظة محمد علي جميل وخالد الاجرب وشايف عاصم مستوى الاداء في مكتبي المالية والخدمة المدنية .

كما اطلع الوكلاء عبد المغني داوود ويحيى الكول وأبو نجوم أحمد المحاقري على مستوى الانضباط الوظيفي في مكتبي الأوقاف والصناعة والتجارة.. بينما تفقد الوكلاء عبد القادر الشاوش ومانع الاغربي وعباد الاعوج مستوى سير العمل بمكتبي الأمن والاصدار الالي.



وحث وكلاء المحافظة قيادات المكاتب التنفيذية والموظفين على بذل المزيد من الجهود للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ... مشددين على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المقصرين في اداء واجبهم.

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