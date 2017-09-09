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تدشين خدمة الرقم 189 للشكاوي والبلاغات بمحافظة الحديدة
[09/سبتمبر/2017] الحديدة - سبأ:
دشن مدير أمن محافظه الحديدة العميد الركن عبدالحميد إسماعيل المؤيد اليوم خدمة الرقم ( 189 ) الخاص بالشكاوي والبلاغات في جهاز المفتش العام بوازاة الداخلية تحت شعار '' لإنصاف المواطن من أي تجاوزات للقوانين والمخالفات''.

وخلال  التدشين اكد العميد الركن عبد الحميد المؤيد  أهمية تفعيل هذه الخدمة عبر الرقم (189) والذي يعتبر من الوسائل الحديثة لتسهيل خدمه المواطنين ومنع أي تجاوزات للنظام والقانون قد تحدث من منتسبي الوزارة والمرافق التابعة لها.

وأوضح ان هذه الخدمة تهدف الى توطيد العلاقه بين الأمن والمجتمع وتسهيل تواصل المواطنين بالمعنين في القيادة العليا لوزاره الداخلية وتحسين اداء منتسبي الوزارة وانصاف المواطنين من اي تجاوزات او مخالفات للقوانين والانظمة.

واضاف ان هذه الخدمة التي ستعمل على مدار الساعة لاستقبال الشكاوى والبلاغات والتعامل معها بمسؤولية وإيصالها إلى القيادة العليا بالوزارة تهدف الى تحقيق مبدأ الأمن في خدمه المجتمع من خلال استقبال البلاغات الامنيه التي تتصل بأمن وسلامة المواطنين في حالات الطوارئ ومواجهة الأخطار.

ونوه بضرورة تعريف المواطن بالمركز وأهمية وجوده  وتحفيزه على عدم التردد في الإبلاغ عن اي تجاوزات قد تحدث من رجال الأمن في كافة الوحدات والأجهزة الأمنية والقطاعات الخدمية التابعه لوزارة الداخلية.

  الى ذلك ناقش اللقاء الأمني الموسع لقادة الوحدات ومدراء الادارات والاقسام الأمنية والشرطية بالمحافظة القضايا الأمنية ومستوى الانضباط في تطبيق الخطة الأمنية على مستوى المحافظة ومديرياتها.

وأكد اللقاء على أهمية اليقظة ومضاعفة الجهود للحد من الجريمة وتحقيق الأمن والاستقرار  خصوصا في ظل استمرار العدوان الغاشم والحصار الجائر.
سبأ
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