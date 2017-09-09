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82 بالمائة نسبة الانضباط الوظيفي بالعاصمة صنعاء في أول أيام الدوام عقب إجازة عيد الأضحى
[09/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
بلغ متوسط نسبة الانضباط الوظيفي بأمانة العاصمة في أول  يوم من الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك 82 في المائة.

  وأوضح مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالعاصمة صنعاء حميد علي الهندي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)أن مندوبي مكتب الخدمة باشروا اليوم النزول الميداني لـنحو 37 وحدة إدارية تابعة لأمانة العاصمة لمراقبة ورصد مستوى الانضباط الوظيفي وأخذ البيانات لكافة الموظفين الحاضرين.

وذكر أن مكتب النقل  حقق أعلى نسبة في الانضباط الوظيفي من بين المكاتب التنفيذية في امانة العاصمة... بنسبة 100 في المائة من ثم مكاتب الضرائب والخدمة المدنية،  جمارك المطار ، الثقافة و الصناعة والتجارة والشباب والرياضة ومستشفى السبعين وفرع شركة النفط بنسبة حضور 97 المائة  إلى 92 % .

واشار الهندي إلى أن مديرية آزال حققت المرتبة الأولى في الانضباط الوظيفي في السلطة المحلية بنسبة 98  في المائة تلتها مديرية السبعين بنسبة  93 في المائة ثم ديوان الأمانة بنسبة 89 في المائة.

 وأكد مدير مكتب الخدمة المدنية بالعاصمة صنعاء أن فرق التفتيش والرقابة  ستواصل نزولها الميداني إلى المكاتب التنفيذية والمؤسسات والقطاعات الخدمية الحكومية بالأمانة ، لمراقبة مستوى الحضور ورفع التقارير لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين والمتهاونين بالدوام الرسمي والانضباط الوظيفي.
سبأ
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