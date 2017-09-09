طيران العدوان السعودي الأمريكي يدمر شبكة اتصالات بمديرية رزاح بصعدة [09/سبتمبر/2017] صعدة - سبأ:

دمر طيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم اليوم شبكة اتصالات بمديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.



وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان الغاشم شن غارتين على شبكة اتصالات في جبل الدامغ بمديرية رازح ما أدى إلى تدميرها بالكامل.



وأشار المصدر إلى أنه سبق القصف تحليق مكثف لطيران العدوان السعودي الأميركي الغاشم على مختلف مديريات المحافظة بالتزامن مع احتفالات أبناء المحافظة في أغلب مديرياتها بعيد الغدير.

سبأ