ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 09 - سبتمبر - 2017 الساعة 04:02:04م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي عدد من مشائخ وحكماء مديرية بني الحارث
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم، عددا من مشائخ وأعيان وحكماء مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة.
وزارة الدفاع الروسية: مقتل 40 مسلحاً من (داعش) في غارة جوية بدير الزور بسورية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة عن مقتل 40 مسلحاً من مسلحي تنظيم (داعش) في غارة جوية شنتها طائرات مقاتلة روسية في محيط مدينة دير الزور السورية.
الذهب يسجل أعلى مستوى في عام مع انخفاض الدولار
سجل سعر الذهب أعلى مستوياته في أكثر من عام اليوم الجمعة مع انخفاض الدولار وتصاعد التوتر بشأن كوريا الشمالية الذي عزز الطلب على الأصول الآمنة.
المنتخب الأول يبدأ معسكراً في القاهرة استعداداً لإياب تصفيات كأس آسيا
يبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً السبت معسكراً خارجياً في العاصمة المصرية القاهرة إستعداداً لمباراة الإياب أمام منتخب الفلبين في 10 أكتوبر القادم ضمن الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كاس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
وكلاء محافظة صنعاء يتفقدون سير العمل في المكاتب التنفيذية 
تدشين خدمة الرقم 189 للشكاوي والبلاغات بمحافظة الحديدة
82 بالمائة نسبة الانضباط الوظيفي بالعاصمة صنعاء في أول أيام الدوام عقب إجازة عيد الأضحى
طيران العدوان السعودي الأمريكي يدمر شبكة اتصالات بمديرية رزاح بصعدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
أبناء محافظة صعدة ينظمون عددا من المهرجانات الاحتفالية احياءً لعيد الغدير 
[09/سبتمبر/2017] صعدة - سبأ:

    نظم أبناء محافظة صعدة اليوم عددا من المهرجانات الاحتفالية احتفاءً بعيد الغدير يوم ولاية أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام.

   حيث اقيم في مديرية رازح الحدودية مهرجان ضم مديريات غمر وشدا ورازح، ومهرجان آخر في مديرية منبه، وآخر في مديرية حيدان ضم مديرية ساقين وحيدان والظاهر ، ومهرجان أخر في مديرية مجز ضم مديريات قطابر ومجز وباقم، فيما احتشد إلى مدينة صعدة في مهرجان كبير مديريات صعدة وسحار والصفراء وكتاف والحشوه.

وفي أجواء ملؤها الفرح والابتهاج أكد أبناء محافظة صعدة في مهرجاناتهم المتعددة أن ولاية الإمام علي عليه السلام هي صمام أمان هذه الأمة ووقاية لها من الاختراق، وهي الطريقة الوحيدة للتصدي لولاية الأمر اليهودية التي فرضت على الشعوب الإسلامية وغيرها.
سبأ
  المزيد من (محلي)
وكلاء محافظة صنعاء يتفقدون سير العمل في المكاتب التنفيذية 
تدشين خدمة الرقم 189 للشكاوي والبلاغات بمحافظة الحديدة
82 بالمائة نسبة الانضباط الوظيفي بالعاصمة صنعاء في أول أيام الدوام عقب إجازة عيد الأضحى
طيران العدوان السعودي الأمريكي يدمر شبكة اتصالات بمديرية رزاح بصعدة
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي عدد من مشائخ وحكماء مديرية بني الحارث
تكبيد مرتزقة العدوان خسائر كبيرة في نهم
مصرع وإصابة عشرات المرتزقة في عملية عسكرية شرق صرواح بمأرب
عملية نوعية على مواقع مرتزقة العدوان بمديرية دمت بالضالع
خسائر كبيرة للمرتزقة في استهداف مواقعهم وتجمعاتهم خلال الساعات الماضية
طيران العدوان والمرتزقة يواصلون استهداف الأحياء السكنية
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان السعودي الأمريكي يدمر شبكة اتصالات بمديرية رزاح بصعدة
[09/سبتمبر/2017]
طيران العدوان والمرتزقة يواصلون استهداف الأحياء السكنية
[09/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 14 غارة على حجة
[08/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارة على مديرية بني مطر
[08/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يعاود إستهداف مديرية سنحان بـ11 غارة
[08/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by