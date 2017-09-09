أبناء محافظة صعدة ينظمون عددا من المهرجانات الاحتفالية احياءً لعيد الغدير [09/سبتمبر/2017] صعدة - سبأ:



نظم أبناء محافظة صعدة اليوم عددا من المهرجانات الاحتفالية احتفاءً بعيد الغدير يوم ولاية أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام.



حيث اقيم في مديرية رازح الحدودية مهرجان ضم مديريات غمر وشدا ورازح، ومهرجان آخر في مديرية منبه، وآخر في مديرية حيدان ضم مديرية ساقين وحيدان والظاهر ، ومهرجان أخر في مديرية مجز ضم مديريات قطابر ومجز وباقم، فيما احتشد إلى مدينة صعدة في مهرجان كبير مديريات صعدة وسحار والصفراء وكتاف والحشوه.



وفي أجواء ملؤها الفرح والابتهاج أكد أبناء محافظة صعدة في مهرجاناتهم المتعددة أن ولاية الإمام علي عليه السلام هي صمام أمان هذه الأمة ووقاية لها من الاختراق، وهي الطريقة الوحيدة للتصدي لولاية الأمر اليهودية التي فرضت على الشعوب الإسلامية وغيرها.

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