رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي عدد من مشائخ وحكماء مديرية بني الحارث [09/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم، عددا من مشائخ وأعيان وحكماء مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة.



وأشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى بما تمثله قبائل بني الحارث من قيمة وطنية في مختلف المراحل ومعارك الدفاع عن الوطن والجمهورية والوحدة ..وهنأهم بعيد الأضحى المبارك.



ونوه الأخ صالح الصماد بالمواقف المشهودة لقبائل بني الحارث في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي والمؤامرة على الجبهة الداخلية ووحدة الصف الوطني .



وأشار رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى المهام الحالية التي يعمل الجميع عليها من منطلق التشارك والتكامل بين القيادة السياسية ومشائخ وحكماء اليمن وقبائلها في مواجهة تداعيات استمرار العدوان الذي تجاوز العامين والنصف وتبعات الإستهداف الاقتصادي للشعب اليمني ومحاولة العدوان بعد وصوله إلى طريق مسدود في الجانب العسكري استهداف الجبهة الداخلية وهو ما يتطلب تكاتف كل الجهود من أجل سلامة الجبهة الداخلية ومواجهة التصعيد بالتصعيد وتعزيز الجبهات ورفدها بالمال والرجال والعتاد من كل قبائل اليمن.



من جهتم عبر مشائخ وأعيان وحكماء مديرية بني الحارث عن احر التهاني والتبريكات للقيادة السياسية بمناسبة عيد الأضحى والانتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في الجبهات ضد الغزاة والمحتلين وما يتحقق من انتصارات دائمة في الجبهة الداخلية وفاء لدماء الشهداء وآلام الجرحى وصبر الأسرى ووفاء للشعب اليمني العزيز والصابر.



وأشاروا إلى ما تعنيه الجبهات ووحدة الصف الوطني من قيمة لكل مواطن في كل قبائل اليمن .. مؤكدين حتمية الانتصار لليمن في هذه المرحلة وبقية المراحل المؤسسة لليمن المستقل والحر والقادر على اتخاذ قراره واستغلال ثرواته دون وصاية أو تبعيه.



وثمن الحاضرون الأدوار الوطنية والمسئولة التي يقوم بها المجلس السياسي الأعلى.. مؤكدين وقوفهم ومساندتهم لكل قرارته والعمل المشترك والمتكامل لمواجهة كل التحديات ومعالجة المشكلات الاجتماعية ومواجهة مؤامرات العدوان والمعتدين.

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