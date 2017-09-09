محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تكبيد مرتزقة العدوان خسائر كبيرة في نهم مأرب - سبأ :



نفذ الجيش واللجان الشعبية اليوم عمليات عسكرية استهدفت مواقع لمرتزقة العدوان في مديرية نهم أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوفهم .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن أبطال الجيش واللجان اقتحموا موقعي عيدة والمنارة في المجاوحة والتبة الحمراء والنهدين في المدفون وعدة مواقع في وادي ملح.



كما اقتحموا تباب النهدين وتبة العياني وجنوب القرن والحول ومواقع أخرى في حريب نهم وسلسلة جبال يام .



وأكد المصدر مصرع وإصابة أعداداً كبيرة من مرتزقة العدوان واغتنام أسلحة وعتاد عسكري بعد فرار من تبقى من المرتزقة من مواقعهم.



وأشار المصدر إلى أن وحدة القناصة تمكنت من قنص ستة مرتزقة في مناطق متفرقة بالمديرية .



سبأ [09/سبتمبر/2017]سبأ