ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 09 - سبتمبر - 2017 الساعة 12:45:35م
خسائر كبيرة للمرتزقة في استهداف مواقعهم وتجمعاتهم خلال الساعات الماضية
استهدفت القوة المدفعية والصاروخية مواقع وتجمعات مرتزقة الجيش السعودي في مختلف الجبهات ، فيما نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات هجومية كبدتهم خسائر كبيرة خلال الساعات الماضية .
وزارة الدفاع الروسية: مقتل 40 مسلحاً من (داعش) في غارة جوية بدير الزور بسورية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة عن مقتل 40 مسلحاً من مسلحي تنظيم (داعش) في غارة جوية شنتها طائرات مقاتلة روسية في محيط مدينة دير الزور السورية.
الذهب يسجل أعلى مستوى في عام مع انخفاض الدولار
سجل سعر الذهب أعلى مستوياته في أكثر من عام اليوم الجمعة مع انخفاض الدولار وتصاعد التوتر بشأن كوريا الشمالية الذي عزز الطلب على الأصول الآمنة.
المنتخب الأول يبدأ معسكراً في القاهرة استعداداً لإياب تصفيات كأس آسيا
يبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً السبت معسكراً خارجياً في العاصمة المصرية القاهرة إستعداداً لمباراة الإياب أمام منتخب الفلبين في 10 أكتوبر القادم ضمن الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كاس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
تكبيد مرتزقة العدوان خسائر كبيرة في نهم
مصرع وإصابة عشرات المرتزقة في عملية عسكرية شرق صرواح بمأرب
واشنطن ترغب بالتعاون مع حكومة بورما لحل ازمة الروهينغا
الشرطة الأوكرانية: مقتل شخص في انفجار سيارة وسط كييف
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تكبيد مرتزقة العدوان خسائر كبيرة في نهم
[09/سبتمبر/2017]
مأرب - سبأ :

 نفذ الجيش واللجان الشعبية اليوم عمليات عسكرية استهدفت مواقع لمرتزقة العدوان في مديرية نهم أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوفهم .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن أبطال الجيش واللجان اقتحموا موقعي عيدة والمنارة في المجاوحة والتبة الحمراء والنهدين في المدفون وعدة مواقع في وادي ملح.

كما اقتحموا تباب النهدين وتبة العياني وجنوب القرن والحول ومواقع أخرى في حريب نهم وسلسلة جبال يام .

وأكد المصدر مصرع وإصابة أعداداً كبيرة من مرتزقة العدوان واغتنام أسلحة وعتاد عسكري بعد فرار من تبقى من المرتزقة من مواقعهم.

وأشار المصدر إلى أن وحدة القناصة تمكنت من قنص ستة مرتزقة في مناطق متفرقة بالمديرية .

سبأ
  المزيد من (محلي)
مصرع وإصابة عشرات المرتزقة في عملية عسكرية شرق صرواح بمأرب
عملية نوعية على مواقع مرتزقة العدوان بمديرية دمت بالضالع
خسائر كبيرة للمرتزقة في استهداف مواقعهم وتجمعاتهم خلال الساعات الماضية
طيران العدوان والمرتزقة يواصلون استهداف الأحياء السكنية
إستشهاد وإصابة ستة مواطنين بقذيفة أطلقها مرتزقة العدوان في تعز
استهداف تجمعات مرتزقة العدوان بمعسكر الصدرين بالضالع
القوة الصاروخية تستهدف تجمعات العدو السعودي بجيزان
طيران العدوان يشن 14 غارة على حجة
رئيس مجلس النواب يتلقى اتصال هاتفي من رئيس الاتحاد البرلماني الدولي
رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره بجمهورية كوريا الشمالية
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان والمرتزقة يواصلون استهداف الأحياء السكنية
[09/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 14 غارة على حجة
[08/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارة على مديرية بني مطر
[08/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يعاود إستهداف مديرية سنحان بـ11 غارة
[08/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[08/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by