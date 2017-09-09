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آخر تحديث: السبت، 09 - سبتمبر - 2017 الساعة 12:45:35م
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مصرع وإصابة عشرات المرتزقة في عملية عسكرية شرق صرواح بمأرب
[09/سبتمبر/2017]
مأرب - سبأ :



لقي العشرات من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وأصيب آخرون اليوم في عملية عسكرية واسعة للجيش واللجان الشعبية استهدفت مواقعهم شرق صرواح بمحافظة مأرب.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اقتحام الجيش واللجان أكثر من 13 موقعاً لمرتزقة العدوان في صرواح ما أدى إلى مصرع وجرح العشرات منهم وتكبيدهم خسائر كبيرة في العتاد و اغتنام أسلحة .

وأشار المصدر إلى أن المواقع المستهدفة شملت تبة المطار ، العلم ، المستحدث ، الزغن ، الأدرم ومواقع أخرى في وادي الضيق ونجد العتق ، موضحاً أن عملية الاقتحام بدأت ليل أمس واستمرت حتى صباح اليوم وسبقها قصف مدفعي وصاروخي .

وذكر المصدر أن طيران العدوان فشل في إعاقة تقدم أبطال الجيش واللجان أثناء تنفيذ العملية .

سبأ
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