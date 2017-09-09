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الشرطة الأوكرانية: مقتل شخص في انفجار سيارة وسط كييف
[09/سبتمبر/2017]
عمان – سبأ :

اعلنت الشرطة الأوكرانية، أن رجلا من جورجيا قتل وأصيبت امرأة بانفجار سيارة في وسط العاصمة الأوكرانية كييف، الليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأوكرانية، أرتيوم شيفتشينكو إن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث، مضيفا "انفجرت عبوة ناسفة غير محددة داخل السيارة، وقتل فيها مواطن من جورجيا".

وبحسب وكالة "نوفوستي" الروسية، اوضح شيفتشينكو أن السيارة كانت تقل ثلاثة أشخاص حيث أصيبت امرأة فيما نجا طفل من الحادث.

وتبين فيما بعد، أن الشخص الذي قتل يدعى تيمور ماهاوري، وهو شيشاني الجنسية، وكان يقاتل في الدنباس إلى جانب القوات الأوكرانية، ضمن كتيبة تسمى "كتيبة الشيخ منصور" أغلب عناصرها أصولهم من الشيشان.

سبأ
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