عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المكسيك تعلن الحداد الوطني ثلاثة أيام على ضحايا الزلزال مكسيكو- سبأ:



أعلنت الحكومة المكسيكية فجر اليوم الحداد على الصعيد الوطني لمدة ثلاثة أيام في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلاد الخميس الماضي.



وقال رئيس هيئة الدفاع المدني بالمكسيك لويس فيليبى على موقع تويتر أن لجنة الطوارئ الوطنية في انعقاد دائم لتنسيق الاستجابة للزلزال الهائل.



كما اصدرت الحكومة قوائم بالمواد الغذائية المعتمدة والمساعدات التي يمكن للمواطنين جلبها إلى مراكز الطوارئ التابعة للصليب الاحمر للمساعدة في جهود الاغاثة في اعقاب الزلزال.



الى ذلك اعلنت السلطات فجر اليوم ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب المكسيك ليلة الجمعة، وبلغت قوته 2ر8 درجة إلى 58 قتيلا على الأقل، وفق ما أعلنت وكالة السلطات المكسيكية.



وقال بوينتى إن الوكالة الوطنية للطوارئ أحصت 58 قتيلا جراء الزلزال، وهم 45 فى أواكساكا و10 فى شياباس و3 فى تاباسكو.

سبأ [09/سبتمبر/2017]سبأ