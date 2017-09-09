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آخر تحديث: السبت، 09 - سبتمبر - 2017 الساعة 11:17:45ص
خسائر كبيرة للمرتزقة في استهداف مواقعهم وتجمعاتهم خلال الساعات الماضية
استهدفت القوة المدفعية والصاروخية مواقع وتجمعات مرتزقة الجيش السعودي في مختلف الجبهات ، فيما نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات هجومية كبدتهم خسائر كبيرة خلال الساعات الماضية .
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خسائر كبيرة للمرتزقة في استهداف مواقعهم وتجمعاتهم خلال الساعات الماضية
[09/سبتمبر/2017]
صنعاء ـ سبأ:
 استهدفت القوة المدفعية والصاروخية مواقع وتجمعات مرتزقة الجيش السعودي في مختلف الجبهات ، فيما نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات هجومية كبدتهم خسائر كبيرة خلال الساعات الماضية .

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدداً من مرتزقة الجيش السعودي لقوا مصرعهم وأصيب آخرون في عملية هجومية نفذها الجيش واللجان خلف موقع سلاطح في نجران .

كما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون في عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة على موقع سلاطح و جبل الأصلع ، فيما تم استهداف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي وآلياتهم في معسكر البشير و التبة الرملية في نجران بعدد من قذائف المدفعية .

وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات الجنود السعوديين في مجمع الربوعة و خلف موقع عين الثورين في عسير ، كما استهدفت تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في مواقع الجيبة ، القنبور ، غرب مثعن و منفذ الطوال في جيزان ، وتم إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمع للجيش السعودي خلف بوابة الموسم .

وفي محافظة تعز نفذ الجيش واللجان عملية هجومية على موقع الغرفة في منطقة الهاملي أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة ، كما اقتحم أبطال الجيش واللجان مواقع المرتزقة بالقرب من مزارع غانم في مديرية موزع ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم وإحراق طقم .

واستهدف قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية تجمعات المرتزقة في منطقة الهاملي ، منطقة الزيدية بمديرية الوازعية و في تبة السيمن بمديرية ذباب ، في حين تم قنص اثنان من مرتزقة العدوان في وادي صالة .

ولفت المصدر إلى مصرع ستة من مرتزقة العدوان إثر كمين نوعي للجيش واللجان في منطقة يام بمديرية نهم ، واستهدف قصف مدفعي تجمعات المرتزقة في منطقة ملح ، كما تم تفجير دبابة وآلية تابعة للمرتزقة في المديرية .

وأوضح المصدر أن عملية عسكرية للجيش واللجان استهدفت مواقع المرتزقة في التبة الرملية بمنطقة الصفراء في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم .

وأشار المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة وتفجير آلية خلال عملية للجيش واللجان الشعبية استهدفت مواقعهم أسفل منطقة العقبة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف ، كما تم تدمير آلية تابعة لهم في منطقة صبرين بالمديرية نفسها .

وحسب المصدر استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للمرتزقة في التبة السوداء بمنطقة كرش في محافظة لحج ، كما استهدفت تجمعات لهم شمال صحراء ميدي .

وأكد المصدر إفشال زحف للمرتزقة على منطقة سبلة بهران في قيفة بمحافظة البيضاء أسفر عن خسائر كبيرة في صفوفهم ، منوهاً إلى مصرع اثنان من مرتزقة العدوان في مديرية صرواح بمحافظة مأرب .

سبأ
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