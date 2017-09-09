محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل خسائر كبيرة للمرتزقة في استهداف مواقعهم وتجمعاتهم خلال الساعات الماضية صنعاء ـ سبأ:

استهدفت القوة المدفعية والصاروخية مواقع وتجمعات مرتزقة الجيش السعودي في مختلف الجبهات ، فيما نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات هجومية كبدتهم خسائر كبيرة خلال الساعات الماضية .



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدداً من مرتزقة الجيش السعودي لقوا مصرعهم وأصيب آخرون في عملية هجومية نفذها الجيش واللجان خلف موقع سلاطح في نجران .



كما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون في عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة على موقع سلاطح و جبل الأصلع ، فيما تم استهداف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي وآلياتهم في معسكر البشير و التبة الرملية في نجران بعدد من قذائف المدفعية .



وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات الجنود السعوديين في مجمع الربوعة و خلف موقع عين الثورين في عسير ، كما استهدفت تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في مواقع الجيبة ، القنبور ، غرب مثعن و منفذ الطوال في جيزان ، وتم إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمع للجيش السعودي خلف بوابة الموسم .



وفي محافظة تعز نفذ الجيش واللجان عملية هجومية على موقع الغرفة في منطقة الهاملي أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة ، كما اقتحم أبطال الجيش واللجان مواقع المرتزقة بالقرب من مزارع غانم في مديرية موزع ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم وإحراق طقم .



واستهدف قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية تجمعات المرتزقة في منطقة الهاملي ، منطقة الزيدية بمديرية الوازعية و في تبة السيمن بمديرية ذباب ، في حين تم قنص اثنان من مرتزقة العدوان في وادي صالة .



ولفت المصدر إلى مصرع ستة من مرتزقة العدوان إثر كمين نوعي للجيش واللجان في منطقة يام بمديرية نهم ، واستهدف قصف مدفعي تجمعات المرتزقة في منطقة ملح ، كما تم تفجير دبابة وآلية تابعة للمرتزقة في المديرية .



وأوضح المصدر أن عملية عسكرية للجيش واللجان استهدفت مواقع المرتزقة في التبة الرملية بمنطقة الصفراء في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم .



وأشار المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة وتفجير آلية خلال عملية للجيش واللجان الشعبية استهدفت مواقعهم أسفل منطقة العقبة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف ، كما تم تدمير آلية تابعة لهم في منطقة صبرين بالمديرية نفسها .



وحسب المصدر استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للمرتزقة في التبة السوداء بمنطقة كرش في محافظة لحج ، كما استهدفت تجمعات لهم شمال صحراء ميدي .



وأكد المصدر إفشال زحف للمرتزقة على منطقة سبلة بهران في قيفة بمحافظة البيضاء أسفر عن خسائر كبيرة في صفوفهم ، منوهاً إلى مصرع اثنان من مرتزقة العدوان في مديرية صرواح بمحافظة مأرب .

سبأ [09/سبتمبر/2017]سبأ