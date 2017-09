11 raids contre Sanhan et Bani Behlol [09/سبتمبر/2017]

SANA'A, 09 Sep. (SABA)-L'aviation de l'agression saoudienne a lancé 11 raids contre la zone d'Al-Tikhraf au district de Sanhan et Bani Behlol.



Une source militaire a indiqué que les raids ont fait de grandes pertes aux maisons de citoyens et leurs biens.



