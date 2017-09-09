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كوبا: إجلاء مليون شخص مع وصول الإعصار إرما
[09/سبتمبر/2017]
عمان – سبأ :

اجلت السلطات الكوبية أكثر من مليون شخص من منازلهم كإجراء وقائي مع وصول الإعصار إرما وبدأت رياح الاعصار إرما القوية، في الهبوب على شرق ووسط كوبا.

وكان الاعصار على بعد حوالى 190 كيلومترا شمال شرق نوفيتاس، باقليم كماغوى بوسط كوبا، ويتقدم بسرعة 22 كيلومترا /ساعة باتجاه غرب/شمال غرب، بحسب معهد الطقس الوطني.

وبحسب حصيلة اعدتها ،وكالة فرانس برس، استنادا لارقام الدفاع المدني الكوبي، غادر حوالي مليون شخص منازلهم بهذه المناطق كاجراء وقائي، سواء للاقامة عند اقارب لهم في مناطق آمنة أو في ملاجئ حكومية.

وبلغت سرعة الرياح على الساحل الشرقى لكوبا حوالي 95 كيلومترا /الساعة، لكن الامطار الغزيرة ادت الى فيضانات في المناطق الساحلية في هولغين وغوانتنامو.

والخميس، أعلنت كوبا إجلاء نحو 10 ألاف سائح معظمهم من الكنديين من منتجعاتها الساحلية ورفعت انذار الكوارث لأقصى درجاته، استعدادا لوصول الاعصار ارما.

سبأ
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