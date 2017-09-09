عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس فنزويلا: سنبيع النفط وعددا من السلع بعملات غير الدولار عمان – سبأ :



اعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ان حكومته ستبيع النفط وعددا من السلع بعملات غير الدولار في محاولة للالتفاف على العقوبات الاميركية.



وقال مادورو في حديث للتلفزيون الرسمي فجر اليوم: "لقد قررت البدء ببيع النفط والغاز والذهب والمنتجات الاخرى التي تصدرها فنزويلا بعملات جديدة من بينها اليوان الصيني والين الياباني والروبل الروسي والروبية الهندي وغيرها".



واضاف ان "اقامة نظام اقتصادي متحرر من الامبريالية الاميركية امر ممكن التحقيق".



وتملك فنزويلا اكبر احتياطي مثبت للنفط في العالم، وهي مصدر لــ 8 بالمئة من واردات الولايات المتحدة من النفط الخام وتحتل بذلك المرتبة الثالثة للدول المزودة لهذا البلد بعد كندا والسعودية، وتصدر الشركة الوطنية للنفط 9ر1 مليار برميل يوميا للولايات المتحدة.





سبأ [09/سبتمبر/2017]سبأ