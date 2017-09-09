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آخر تحديث: السبت، 09 - سبتمبر - 2017 الساعة 10:29:20ص
طيران العدوان والمرتزقة يواصلون استهداف الأحياء السكنية
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته استهداف الأحياء السكنية ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين خلال الساعات الماضية .
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طيران العدوان والمرتزقة يواصلون استهداف الأحياء السكنية
[09/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته استهداف الأحياء السكنية ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين خلال الساعات الماضية .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفلين وإصابة ثلاثة آخرين إثر سقوط قذيفة أطلقها مرتزقة العدوان على حي المخبز الآلي بمدينة تعز .

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن أربع غارات على مناطق متفرقة في مديرية موزع بتعز ، و 11 غارة بينها غارات من طائرات بدون طيار على مناطق متفرقة من مديرية صرواح بمحافظة مأرب .

وفي محافظة صنعاء شن طيران العدوان أربع غارات على منطقتي المدفون و محلي بمديرية نهم و ثماني غارات على منطقة التخراف في مديرية سنحان ، و شن غارة على مديرية بني مطر و غارتين على منطقة حريب نهم .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على مديرية حيران و 13 غارة على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة ، وغارة على منطقة عطان بأمانة العاصمة صنعاء .

وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن في محافظة صعدة أربع غارات على منطقتي المليل و البقع بمديرية كتاف وغارة على منطقة الملاحيط في مديرية الظاهر ، كما شن غارتين على مديرية شدا ومثلها على منطقة الجعملة بمديرية مجز فيما تعرضت المناطق الغربية من مديرية منبه لقصف مدفعي سعودى .

ووفقاً للمصدر شن طيران العدوان غارة على القاعدة البحرية في منطقة الكثيب بمدينة الحديدة ، و ثلاث غارات على موقع الطلعة في نجران ، و غارة على موقع العمود في جيزان .

سبأ
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